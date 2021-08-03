03 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Кадр из рекламного ролика &quot;Брусники&quot; (2020) | Фото: Ютуб-канал &quot;Брусника&quot;

Арбитражный суд поддержал Свердловское УФАС в деле о скандальной рекламе "Брусники"

Свердловский арбитраж поддержал УФАС в деле о ненадлежащей рекламе застройщика "Брусника".
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Напомним, речь идет о рекламном ролике "Потому что Брусника". В данном видео несовершеннолетняя девочка демонстрирует неприличный жест - вытянутый средний палец. На эту ситуацию обратила внимание ФАС и возбудила дело, указав на массу нарушений. В "Бруснике" же настаивали, что ничего противозаконного в их ролике нет.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском УФАС России, ООО "Брусника. Специализированный застройщик" был назначен штраф в размере 100 тыс. руб. Также к ответственности привлечена управляющая организация - ООО "Брусника. Строительство и девелопмент". Но в связи с ее нахождением в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке замены было назначено административное наказание в виде предупреждения.

Арбитражный суд Свердловской области, в который обратилась "Брусника", признал решение антимонопольного органа законным. В удовлетворении заявленных компанией требований было отказано.

Как добавили в УФАС, распространение данной рекламы уже прекращено.

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Теги: Брусника, УФАС, арбитраж, суд



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