03 Августа 2021
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Общество Свердловская область
проект, краснодар, парк, gmp, стадион (2021) | Фото: GMP.ru

Глобальная реконструкция городского пространства грядет в Екатеринбурге. Финансируют учредители Фонда святой Екатерины.

В Екатеринбурге пройдет глобальная реконструкция городского пространства, расположенного в границах улиц 8 марта, Большакова, Шейнкмана и парка Зеленая Роща. Здесь появится новый современный парк, который объединит всю существующую на территории инфраструктуру – больницу скорой медицинской помощи, Академию единоборств РМК, КРК «Уралец» и территорию Ново-Тихвинского монастыря.

Проектированием пространства займется немецкое архитектурное бюро GMP, известное в России по своей работе в Краснодаре.

бюро GMP, проект, парк, краснодар(2021)|Фото: GMP.ru

Компания построила для местного футбольного клуба два стадиона, детскую академию и создала невероятный парк вокруг территории. Финансирование проекта в Екатеринбурге возьмут на себя учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

стадион, парк, краснодар, gmp(2021)|Фото: GMP.ru

«Сейчас идут переговоры с немецким архитектурным бюро GMP, итогом которых станет первичное техническое задание и договор на проектирование. У компании колоссальный опыт в уникальном строительстве по всему миру – все эти компетенции применят в Екатеринбурге, - сообщил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

парк, краснодар, gmp, проект(2021)|Фото: GMP.ru

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, представители бюро GMP уже были в столице Урала с техническим визитом. Напомним, что ранее в Екатеринбурге был создан Фонд поддержки и реконструкции Екатерининской больницы, который займется восстановлением заброшенной станции медицинской скорой помощи в Зеленой Роще.

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Теги: игорь алтушкин, андрей козицын, андрей симановский, рмк, академия единоборств, зеленая роща



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