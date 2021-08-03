Глобальная реконструкция городского пространства грядет в Екатеринбурге. Финансируют учредители Фонда святой Екатерины.

В Екатеринбурге пройдет глобальная реконструкция городского пространства, расположенного в границах улиц 8 марта, Большакова, Шейнкмана и парка Зеленая Роща. Здесь появится новый современный парк, который объединит всю существующую на территории инфраструктуру – больницу скорой медицинской помощи, Академию единоборств РМК, КРК «Уралец» и территорию Ново-Тихвинского монастыря.

Проектированием пространства займется немецкое архитектурное бюро GMP, известное в России по своей работе в Краснодаре.

Компания построила для местного футбольного клуба два стадиона, детскую академию и создала невероятный парк вокруг территории. Финансирование проекта в Екатеринбурге возьмут на себя учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

«Сейчас идут переговоры с немецким архитектурным бюро GMP, итогом которых станет первичное техническое задание и договор на проектирование. У компании колоссальный опыт в уникальном строительстве по всему миру – все эти компетенции применят в Екатеринбурге, - сообщил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, представители бюро GMP уже были в столице Урала с техническим визитом. Напомним, что ранее в Екатеринбурге был создан Фонд поддержки и реконструкции Екатерининской больницы, который займется восстановлением заброшенной станции медицинской скорой помощи в Зеленой Роще.