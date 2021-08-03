В Златоусте рабочие повредили газовую трубу рядом с детским садом и зданием ФСБ

В Златоусте рабочие повредили газовую трубу при проведении работ по благоустройству стадиона на проспекте Гагарина. Рядом с этим местом находятся жилые дома, детский сад и здание ФСБ,

"Во время ремонтных работ рабочие сняли метровый слой грунта и каким-то непонятным образом выдернули из земли газовую трубу. В случае ее более серьезного повреждения могли пострадать многоэтажки, располагающийся рядом детский сад, а также здание ФСБ", - рассказали Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль".

Общественники предполагают, что благоустройство стадиона могло проводиться без проекта. Они обратились в местную администрация и МЧС с просьбой провести проверку по факту работ на данном участке.