Автовладельцев предупредили об ужесточении правил прохождения ТО

Министерство транспорта России планирует ужесточить некоторые правила прохождения технического осмотра, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект ведомства.

По данным издания, изменения могут коснуться фотографирования машин. Так, вводится обязательное фото автомобиля с техническим экспертом, проводящим его проверку.

Кроме того, запрещается использование фотоэффектов, а также редактирование изображений.

Необходимость этой меры в Минтрансе объяснили ростом числа случаев фальсификации фотографий и загрузки их в информационную систему техосмотра ЕАИСТО.

Ранее МВД РФ предложило снизить стоимость полиса ОСАГО и понизить ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр. Отмечается, что в некоторых регионах не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами техосмотра.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательный техосмотр для автомобилей для получения ОСАГО. С 22 августа водителям не придется больше предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.