Верховный суд РФ сегодня рассмотрит жалобу на решение ЦИКа об отстранении Грудинина от выборов

Сегодня в Верховном суде РФ будет рассматриваться жалоба КПРФ на решение Центральной избирательной комиссии об отстранении от участия в выборах Павла Грудинина, входившего в федеральную тройку списка компартии.

"Руки прочь от Павла Грудинина, Николая Бондаренко, Николая Платошкина, Евгения Ступина и других кандидатов от народа, - написал в своем Telegram-канале экономист Владислав Жуковский. - Нужна максимальная огласка! Власть боится вершить свои грязные делишки, когда к ней приковано внимание общества!".

Напомним, Грудинина отстранили после жалобы в прокуратуру и ЦИК его бывшей жены, которая сообщила о якобы имеющемся у ее экс-супруга незакрытом счете в иностранном банке. На этом основании Центризбирком отстранил Грудинина от выборов в Госдуму. В КПРФ назвали это решение "политическими репрессиями" и объявили об акциях в поддержку Грудинина.