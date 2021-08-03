Пермский свинокомплекс обратился в суд, чтобы сократить свинопоголовье

АО "Пермский свинокомплекс" обратился в Арбитражный суд с иском, в котором просит утвердить график сокращения численности стада свинокомплекса, а также разрешить ему распределять выручку, полученную от реализации продукции, сообщает "Ъ".

Рассмотрение иска намечено на 31 августа. Конкурсный управляющий ООО "Свинокомплекс "Пермский" Аглая Лясман обратилась в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер, в котором попросила запретить АО "Пермский свинокомплекс" производить сокращение свинопоголовья до принятия решения по заявлению о разрешении разногласий. Требование управляющего было удовлетворено.

Напомним, ранее сообщалось, что "Пермский свинокомплекс" ждут реформы – сократят и персонал, и животных.

Оптимизация штата должна была составить не более 20% от численности работников предприятия. С 19 июля на территории свинокомплекса начал работать мобильный офис по трудоустройству высвободившихся сотрудников. Содержать все поголовье, находящееся на свинокомплексе, предприятию не на что. Сообщалось, что эти меры помогут стабилизировать сложную финансовую ситуацию на предприятии.