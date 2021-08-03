Пока позволяет здоровье: большинство россиян запланировали работать на пенсии

Уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста собираются только 30% россиян. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru и финтех-компании "Деньги Вперед".

Большинство опрошенных – 42% - намерены работать, пока позволяет здоровье. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (45–50% в данной категории).

19% участников опроса заявили, что уйдут с работы раньше пенсии. Еще 6% назвали лучшим временем для ухода возраст 70-75 лет, пишет РБК.

При этом 56% опрошенных не делают сбережений для жизни на пенсии. 17% откладывают деньги на накопительный счет или имеют депозит, 14% инвестируют в ценные бумаги, 13% — в недвижимость, 10% пользуются негосударственными пенсионными фондами.

Ранее опрос Райффайзенбанка показал, что три четверти жителей крупных российских городов (75,5%) не откладывают деньги на будущую пенсию. Почти 40% участников опроса сказали, что хотели бы формировать накопления на пенсию, но такой финансовой возможности у них пока нет.

Исследование сервиса "Работа.ру" и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка выявило, что большинству россиян (43%) хватило бы зарплаты от 70 до 150 тысяч рублей в месяц, чтобы делать накопления и реализовать свои планы до наступления пенсии.