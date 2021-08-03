03 Августа 2021
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Происшествия Украина
киев (2011) | Фото: Накануне.ru

В киевском парке найден мертвым глава организации "Белорусский дом" Виталий Шишов

В одном из киевских парков мертвым найден гражданин Белоруссии Виталий Шишов. Он возглавлял на Украине "Белорусский дом" – организацию, которая помогала белорусам, преследуемым на родине, обустроиться в соседней стране.

Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", рассматривается несколько версий, в том числе и убийство, замаскированное под суицид.

Шишов не вернулся с пробежки 2 августа. Парк, в котором нашли тело, находится недалеко от места жительства мужчины. При нем были обнаружены телефон и личные вещи, их изъяла полиция.

Ранее Шишов заявлял, что в его адрес поступали угрозы. По данным "Интерфакс-Украина", полиция уже связалась с близкими Шишова и пытается узнать подробности об угрожавших жертве.

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Теги: виталий шишов, убийство, киев, белорусский дом



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