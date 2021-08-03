03 Августа 2021
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
судебный пристав, УФССП (2019) | Фото:Накануне.RU

В Прикамье приставы арестовали имущество Александровского машзавода

Судебные приставы арестовали имущество Александровского машиностроительного завода (АМЗ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Сообщается, что предприятие не смогло выполнить свои финансовые обязательства перед рядом физических и юридических лиц. Общая сумма задолженности составила порядка 2 млрд руб. В межрайонном отделе судебных приставов возбуждено исполнительное производство. Чтобы обеспечить исполнение требований документа, приставы выехали на территорию завода, осмотрели и оценили имущество предприятия.

"Был составлен 31 акт описи и ареста. По предварительным подсчетам, стоимость арестованного имущества составила 100 млн руб. В ближайшее время имущество будет передано в спецорганизацию для более точной оценки, а затем будет выставлено на торги", - говорится в сообщении.

Напомним, что в последние годы предприятие находится в сложном финансовом положении. С 2015 года в арбитражном суде длится процесс, в рамках которого кредиторы АМЗ пытаются добиться банкротства завода. В 2019 г. котельная и теплосети АМЗ были переданы в аренду муниципальному предприятию "Теплоэнерго".

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Теги: АМЗ, александровский машзавод, арест, приставы



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