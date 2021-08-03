В Якутии лесной пожар вплотную подошел к селу, жителей эвакуировали

Верховой пожар вплотную подошел к селу Кылайы Усть-Алданского района Якутии. 90 человек эвакуированы.

Площадь пожара составляет 300 га. Как сообщает Regnum, возгорание пытаются ликвидировать лесничество, Якутлесресурс и местное население.

Всего в Якутии действует 171 природный пожар, из них тушат 58.

Ранее сообщалось, что в якутских селах из-за лесных пожаров и затянутого дымом неба днем наступает темнота. Из-за снижения видимости временно прекратили вылеты пожарные БЕ-200 и ИЛ-76П.