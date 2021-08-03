Суд поддержал УДО для фотографа Лошагина, осужденного за убийство жены-фотомодели. Прокуратура против

Известный фотограф Дмитрий Лошагин, шесть лет назад осужденный за убийство своей жены модели Юлии Прокопьевой, может выйти на свободу. Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство Лошагина об условно-досрочном освобождении. Прокуратура обжаловала это решение, жалоба будет рассматриваться через 10 дней. Если суд не поддержит гособвинение, фотограф может оказаться на свободе. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе суда, в случае если УДО вступит в силу, на Лошагина наложат ограничение свободы.

"Он должен будет ходить отмечаться в соответствующие инстанции, а также в течение месяца устроиться на работу", - пояснили в суде.

Напомним, что такое решение суд принимает во второй раз. В декабре прошлого года суд смягчил наказание фотографу, заменив неотбытую часть срока на ограничение свободы на 3 года и 25 дней. Таким образом, Дмитрий должен был покинуть колонию. Однако в прокуратуре посчитали, что замена наказания Лошагину на более мягкое является несправедливой и чрезмерной.

"Старший помощник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ Михаил Лебедев в судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства Лошагина, поскольку вину в инкриминируемом преступлении осуждённый так и не признал, не принес извинения потерпевшим", - отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры

В настоящий момент Лошагин отбыл в исправительной колонии 7 лет 5 месяцев. От наказания фотографу осталось провести в местах заключения 2 года и почти 5 месяцев.

Загадочная история случилась в августе 2013 года. Жена Лошагина Юлия Прокопьева была найдена мертвой в лесополосе. По версии следствия, Лошагин поругался со своей пассией и убил ее, а затем вывез труп в лес и сжег его.