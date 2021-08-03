Свердловские власти рассчитывают на "классический вариант" начала учебного года

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков оценил вероятность того, что новый учебный год начнется в дистанционном режиме из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Как рассказал он на сегодняшнем брифинге, есть надежда, что обучение будет проходить в обычном режиме.

"Надеемся, что мы будем в качественно другой ситуации к тому времени. Что касается конкретики, это будет видно чуть позже, примерно недели через две. В этой связи мы не исключаем того, что мероприятия, связанные с началом учебного года, могут быть проведены с учетом санэпиднорм. То есть они будут проводиться, но с меньшим количеством участников", - сообщил вице-губернатор.

Он добавил, что в новом учебном году сохранится термометрия на входе в образовательные учреждения, разведение потоков учеников и другие меры профилактики.

"Но я надеюсь, что учебный год мы сможем начать в классическом варианте", - заключил Креков.

Напомним, сегодня стало известно, что на Среднем Урале не зафиксировано детских смертей от коронавируса или его последствий. Между тем, в понедельник в области был установлен новый антирекорд по суточному количеству зараженных.