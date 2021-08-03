В Магнитогорске электровоз с двумя вагонами сошел с рельсов

На станции Магнитогорск-Грузовой произошел сход электровоза. На место происшествия работают следователи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

Инцидент произошел рано утром 3 августа. По предварительной информации, при проведении маневровых работ и вытяжке вагонов из парка "К" на стрелочном переводе 24 произошел сход электровоза всеми колесными парами без опрокидывания, одного груженного вагона с щебенем всеми колесными парами без опрокидывания и одного вагона одной колесной парой.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент устанавливается причина схода электровоза, проводятся восстановительные работы.