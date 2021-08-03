Вот куда делся весь сахар? В Екатеринбурге будут судить предпринимателя за кражу сахара на 66,8 миллионов

В Екатеринбурге перед судом предстанет местная жительница и предприниматель, которую обвиняют в хищении и растрате 3,3 тыс. т. сахара себестоимостью свыше 66,8 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел в сентябре 2019 г., когда с обвиняемой – на тот момент еще главой организации, юридическое лицо заключил договор на хранение кристаллического сахара-песка. Компания обвиняемой, согласно договору, отвечала за сохранность товара и не имела права перемещать его без согласия собственника.

Несмотря на это, у предпринимателя возник преступный умысел и она, с привлечение подельника, в 2019 г. распродала весь сахарный песок. В целях легализации денежных средств, полученных преступным путем от реализации продукта, она совершила ряд финансовых операций, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Напомним, что жители Екатеринбурга в последнее время встревожены отсутствием сахара на полках магазинов, связывая нехватку товара с дефицитом на рынке. При этом власти, надзорные органы, а также сами торговые сети уверяют, что никакого дефицита нет, а отсутствие продукта в уральских магазинах связано с высоким спросом в сезон заготовок. Несмотря на это, люди в панике начали массово скупать товар, из-за чего продавцы не успевают выкладывать сахар на прилавки.

Свердловское отделение УФАС уже направило информацию о вероятном дефиците в центральный аппарат, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой решить проблему с дефицитом сахара в магазинах региона направило и местное отделение партии "Родина", однако на данный момент ответа все еще не получило.