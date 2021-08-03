70% американцев привились от коронавируса хотя бы одним компонентом вакцины

Вашингтон заявил о вакцинации от коронавируса одним компонентом 70% американцев. Это произошло почти на месяц позже, чем планировал Джо Байден (он хотел привить 70% граждан ко Дню независимости 4 июля).

По данным The Hill, кампания по вакцинации замедлилась по сравнению с весенними месяцами, поскольку начались выступления антипрививочников. Сейчас темпы вакцинации снова начали расти – из-за угрозы заражения дельта-штаммом COVID-19. В США сейчас делается около 660 тыс. прививок в день, в июле эта цифра составляла только 500 тыс., а в апреле скорость вакцинации составляла 3 млн доз в день.

США немного отстают от Европы: Брюссель объявил о вакцинации хотя бы одним компонентом 70% населения еще на прошлой неделе. Но зато Штаты значительно превосходят по темпам вакцинации Россию, где не привито и 30 млн граждан.