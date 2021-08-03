03 Августа 2021
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Россияне должны банкам по кредитам более 2,3 триллиона рублей - ФССП

В первом полугодии 2021 года на принудительное взыскание приставам были переданы долги россиян на сумму более 2,3 трлн руб., передает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

В тот же период у приставов находилось почти 12 млн исполнительных производств о взыскании долгов с граждан в пользу кредитных учреждений. Средняя сумма долга, который хочет взыскать банк с гражданина, составляет почти 200 тыс. руб.

По данным ФССП, объем долгов граждан по банковским кредитам почти в 3,5 раза превышает аналогичную задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которых приставы в первом полугодии взыскивали свыше 673,7 млрд руб.

Ранее стало известно, что невыездными из-за долгов являются 7,2 млн россиян. У таких граждан есть просроченная задолженность более 90 дней на сумму более 30 тыс. руб., это данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. В 2020 году судебные приставы взыскали с таких должников 47,7 млрд руб., было вынесено более 9 млн постановлений о временном ограничении выезда гражданина из страны. Общая сумма долгов невыездных россиян превысила 1,7 трлн руб.

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Теги: россияне, кредиты, долги, фссп



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