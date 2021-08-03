03 Августа 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Министр информационного развития Прикамья избавился от приставки и.о.

Исполняющий обязанности министра информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских избавился от приставки "и.о.", передает корреспондент Накануне.RU.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе краевого правительства. В качестве министра Шиловских был утвержден в конце июля.

О назначении исполняющего обязанности министра информационного развития и связи края стало известно 14 апреля. До назначения Шиловских занимал пост начальника управления развития инфраструктуры министерства.

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Теги: Петр Шиловских, министр, министерство информационного развития



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