Более 2,5 тысяч свердловчан прошли ревакцинацию от ковида

В Свердловской области начался сбор данных о том, сколько жителей региона прошли ревакцинацию от коронавируса. Об этом на брифинге во вторник рассказал вице-губернатор Павел Креков.

"Ведем отдельную графу по ревакцинации. Еще не все лечебные учреждения подали такую информацию, но, по данным на вчерашний вечер, ее прошли 2 тысячи 600 человек. Окончательная цифра будет чуть позже. В связи с тем, что у нас в декабре, январе и феврале вакцинировалось сравнительно немного людей, думаю, что общее количество ревакцинированных будет не более 10 тысяч человек", - отметил заместитель главы региона.

Креков уточнил, что он сам прошел ревакцинацию от ковида пару месяцев тому назад.

"Как видите, жив-здоров", - добавил вице-губернатор.

Напомним, в понедельник в Свердловскую область прибыла крупная партия вакцины "Спутник Лайт". Она отличается от более популярных аналогов тем, что является однокомпонентной и может использоваться как для первой вакцинации, так и для повторной.