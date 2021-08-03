03 Августа 2021
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Политика В России За рубежом
Анатолий Антонов (2017) | Фото: REUTERS

Антонов заявил о "насмешке" США в ситуации с выдачей виз дипломатам

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва за последние дни выдала 22 визы сотрудникам американского посольства в российской столице.

В ответ, по словам Антонова, "как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника". Об этом говорится на странице дипведомства в Facebook.

Также посол заявил, что Госдеп вводит в заблуждение СМИ относительно требований к работе посольства США в России. Антонов прокомментировал заявление пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса о том, что российская сторона выдвинула требование не нанимать граждан России и третьих стран для работы в посольстве США.

"Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел", — завил российский дипломат.

Между тем, ранее представитель Госдепа заявил, что Антонов не точно характеризует сложившуюся ситуацию.

"Трехлетний лимит действия виз российских (дипломатов) — в этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, как ожидается, данные лица покидают страну или запрашивают продление", — цитирует Прайса Regnum.

Напомним, американские власти обратились к 24 российским дипломатам, у которых истек срок виз. Им предложено покинуть США до 3 сентября.

Как сообщалось, американское посольство в России с 12 мая предоставляет консульские услуги только американцам и только по ограниченному числу неотложных случаев.

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Теги: визы, сша, дипломаты, анатолий антонов



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