Стало известно, сколько жителей Санкт-Петербурга заболели коронавирусом после прививки

Стало известно, сколько жителей Санкт-Петербурга заболели коронавирусом после прививки от него. Данные городского комитета по здравоохранению опубликовал в Facebook депутат заксобрания Борис Вишневский.

В городе было привито хотя бы одним компонентом 1 227 496 человек, 860 тыс. получили оба компонента. После первой прививки заболели COVID-19 7 тыс. человек, после двух этапов вакцинации – 14,6 тыс. человек (данные на 23 июля). Вишневский посчитал, что только 1,7% вакцинированных заболели после прививки.

На прошлой неделе комитет по здравоохранению сообщал, что в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки.

"Мы неоднократно признавали: прививка не дает 100-процентной защиты от заражения, - заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. - Поэтому вакцинированный человек также может заболеть коронавирусной инфекцией. В условиях, когда количество привитых двумя компонентами вакцины в нашем городе составило почти миллион, летальные исходы в старшей возрастной группе, к сожалению, исключить нельзя. Тем более – у людей, страдающих серьезными патологиями, например, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями или онкологией. Но количество таких случаев ничтожно мало по сравнению с десятками, сотнями тысяч выздоровевших пациентов, в том числе – благодаря прививке".