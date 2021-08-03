03 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург (2021) | Фото: vk.com/incekb

Обгон на трассе Пермь - Екатеринбург привел к смертельной аварии

При обгоне на трассе Пермь - Екатеринбург ГАЗ 31105 столкнулся со встречным авто "Тойота Камри", став виновником ДТП, которое привело к смерти водителя "Волги" и госпитализации еще пяти участников аварии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошел 2 июля около 9.00 на 295 км автодороги. Водитель "Волги" 1976 г.р., совершая обгон попутного транспорта, не заметил встречный автомобиль под управлением водителя 1985 г.р. и допустил с ним столкновение. После этого "Тойота" выехала в кювет.

ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург(2021)|Фото: vk.com/incekb

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ГАЗ 31105 скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи, два пассажира автомобиля "Тойота Камри" и три пассажира автомобиля ГАЗ 31105 доставлены в больницы Екатеринбурга и Первоуральска с травмами различной степени тяжести", - сообщили в УГИБДД.

ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург(2021)|Фото: vk.com/incekb

Установлено, что виновник аварии – житель Красноуфимска имел стаж вождения 18 лет и привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД всего раз. Личности остальных пострадавших также установлены.

По факту ДТП ведется расследование, в рамках которого будут проведены различные экспертизы и принято процессуальное решение.

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Теги: ДТП, авария, смерть



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