03 Августа 2021
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Книжный магазин &quot;Дом книги&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале не зафиксировано детских смертей от коронавируса

На Среднем Урале не зафиксировано смертей детей от коронавируса или его последствий. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.
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По его словам, детей, болеющих ковидом, в регионе сравнительно немного.

"Должен сказать, что многие дети переносят заболевание бессимптомно, и теоретически я могу допустить возможность того, что какие-то случаи здесь пропущены. Тем не менее, тяжелых случаев среди детей мы практически не фиксируем. Не могу сказать по всем реанимационным отделениям, но каких-то серьезных процентов нахождения детей в таких отделениях нет точно", - сообщил Креков.

Он отметил, что дети значительно легче переносят коронавирус.

"Мы ждем завершения клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт", это произойдет к сентябрю. Тогда станет понятно, можно ли прививать, в том числе, детей", - заключил Павел Креков.

Напомним, в понедельник в Свердловской области был установлен новый антирекорд по суточному количеству зараженных коронавирусом.

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Теги: коронавирус, дети, смерть, Креков, Средний Урал



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