03 Августа 2021
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Задержан бывший глава УМВД по Камчатскому краю

Бывший глава УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселев задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, его слова приводит пресс-служба МВД.

По данным ТАСС, на Киселева возбуждено два уголовных дела, подробности пока не сообщаются. Задержание произошло в Москве.

Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю по указу президента в июне. Его предшественник Александр Сидоренко был арестован за злоупотребление полномочиями. В прошлом году его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Начальником УМВД Камчатки назначен полковник полиции Иван Кокухин. Последние три года он работал заместителем начальника УМВД России по Забайкальскому краю.

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Теги: камчатка, глава умвд, михаил киселев



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