Сотрудники челябинского УФСБ помогли задержать агента СБУ

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ по Марий-Эл пресекли контрабанду головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса в Украину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ, мужчину задержали с поличным. У него были изъяты документы, свидетельствующие о его принадлежности к деятельности Службы безопасности Украины. Задержанный использовал подложные документы, псевдонимы, применял меры конспирации.

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл признал мужчину виновным в приготовлении к контрабанде военной продукции и приговорил к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.