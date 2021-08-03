03 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

Сотрудники челябинского УФСБ помогли задержать агента СБУ

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ по Марий-Эл пресекли контрабанду головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса в Украину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ, мужчину задержали с поличным. У него были изъяты документы, свидетельствующие о его принадлежности к деятельности Службы безопасности Украины. Задержанный использовал подложные документы, псевдонимы, применял меры конспирации.

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл признал мужчину виновным в приготовлении к контрабанде военной продукции и приговорил к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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Теги: контрабанда, военная продукция, СБУ,



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