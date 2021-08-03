Торнадо и трое погибших: по Тверской области прошелся ураган

Три человека погибли, восемь пострадали в результате прохождения урагана по территории Тверской области.

Самый сильный удар стихии пришелся на город Адреаполь – там из тучи на землю спустился настоящий, мощный торнадо, который поднимал в воздух строения и деревья. Пострадавших из Адреаполя доставляли в больницы Твери вертолетом МЧС.

"Глава региона Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании, провести другие работы по ликвидации последствий стихии. Министерству здравоохранения поручено взять на особый контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стихии", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.