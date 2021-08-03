03 Августа 2021
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торнадо, США, Оклахома (2013) | Фото:

Торнадо и трое погибших: по Тверской области прошелся ураган

Три человека погибли, восемь пострадали в результате прохождения урагана по территории Тверской области.

Самый сильный удар стихии пришелся на город Адреаполь – там из тучи на землю спустился настоящий, мощный торнадо, который поднимал в воздух строения и деревья. Пострадавших из Адреаполя доставляли в больницы Твери вертолетом МЧС.

"Глава региона Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании, провести другие работы по ликвидации последствий стихии. Министерству здравоохранения поручено взять на особый контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стихии", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

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Теги: торнадо, погибшие, жертвы, тверская область, ураган



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