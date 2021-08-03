03 Августа 2021
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Происшествия Тюменская область
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской области опекун украла у больных подопечных несколько миллионов

В Тюменском районе бывший опекун нескольких детей обвиняется в краже у подопечных денег, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

По версии следствия, опекун детей 1994-99 г.р. с психо-неврологическими заболеваниями в апреле 2018 – январе 2021 гг. похитила со счетов опекаемых 5,2 млн руб. Также она систематически избивала одну из подопечных.

Обвиняемая освобождена от исполнения обязанностей опекуна. Дело ушло в суд.

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Теги: опекун, деньги, кража



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