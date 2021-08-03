Мутко прогнозирует прекращение роста цен на новостройки

Рост цен на новостройки в России должен скоро прекратиться, полагает генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко. Он заявил, что надо дождаться восстановление баланса на рынке, а бурный рост цен был обусловлен нехваткой предложения.

По словам Мутко, сейчас значительная доля сделок на рынке недвижимости происходит не для улучшения жилищных условий, а для перепродажи. Когда этот процесс сбавит обороты, цены тоже снизятся.

По данным "ДОМ.РФ", наибольший рост цен на жилье на первичном рынке фиксировался в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Сочи, передает РИА Новости.

Напомним, ранее признаки перегрева на ипотечном рынке усмотрели в Центральном банке России. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, особый ажиотаж наблюдался в секторе кредитования с минимальным первоначальным взносом (15-20%). При этом после повышения ставки по программе льготной ипотеки (с 6,5% до 7%) число выданных кредитов по ней за две недели сократилось в два раза.