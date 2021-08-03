В аэропорту Екатеринбурга сел пассажирский самолет с отказавшей гидросистемой

В аэропорту Екатеринбурга сегодня рано утром сел пассажирский самолет с неисправностью. Никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, около 6 часов утра командир воздушного судна авиакомпании "Норд Винд", выполняющего рейс по маршруту "Симферополь - Екатеринбург", подал сигнал об отказе зеленой гидросистемы. Экипажем было принято решение о посадке в аэропорту Кольцово с данной неисправностью.

Посадка прошла благополучно. На борту находилось 148 пассажиров, в том числе 41 ребенок.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента. В частности, будет проверяться исполнение законодательства о безопасности полетов.