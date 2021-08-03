Кудрин назвал способ снизить бедность в два раза

Снижение бедности в России в два раза возможно за счет адресных выплат, на это понадобится несколько сот миллиардов рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он поддержал адресные выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. "Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам", - заявил он.

Как отметил бывший министр финансов РФ, при использовании многофакторной модели бедности, которая подразумевает ограничение социальных выплат при наличии имущественной обеспеченности, подобные выплаты могли бы снизить бедность вдвое, сообщает РБК.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов объяснил причину бедности россиян — по его словам, это отставание по программе в школе. Ему на это ответили, что он ставит телегу впереди лошади.

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