CAS отказал Тимановской в допуске к Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил запрос легкоатлетки Кристины Тимановской из Белоруссии допустить ее до квалификационных забегов на 200 м.

"Кристина Тимановская подала срочное заявление и запрос, направленные на отмену решения НОК Белоруссии не допустить ее к участию в квалификационных соревнованиях женщин на дистанции 200 м на Олимпиаде в Токио. Прошение о приостановке исполнения оспариваемого решения было отклонено CAS, так как спортсменка не смогла доказать свою правоту", — следует из документа CAS.

Напомним, власти Белоруссии ранее решили вернуть Тимановскую с Олимпийских игр в Токио. Спортсменка публично критиковала руководство белорусского спорта за допущенные, по ее мнению, промахи при подготовке к состязаниям. По ее мнению, промахи при подготовке к состязаниям.

Как стало известно, Тимановская получила гуманитарную визу Польши.