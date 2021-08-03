03 Августа 2021
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Легкоатлетка Кристина Тимановская (2021) | Фото: instagram.com/kristi_timanovskaya

CAS отказал Тимановской в допуске к Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил запрос легкоатлетки Кристины Тимановской из Белоруссии допустить ее до квалификационных забегов на 200 м.

"Кристина Тимановская подала срочное заявление и запрос, направленные на отмену решения НОК Белоруссии не допустить ее к участию в квалификационных соревнованиях женщин на дистанции 200 м на Олимпиаде в Токио. Прошение о приостановке исполнения оспариваемого решения было отклонено CAS, так как спортсменка не смогла доказать свою правоту", — следует из документа CAS.

Напомним, власти Белоруссии ранее решили вернуть Тимановскую с Олимпийских игр в Токио. Спортсменка публично критиковала руководство белорусского спорта за допущенные, по ее мнению, промахи при подготовке к состязаниям. По ее мнению, промахи при подготовке к состязаниям.

Как стало известно, Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

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Теги: Тимановская, Олимпиада, Белоруссия



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