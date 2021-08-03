03 Августа 2021
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Экономика В России
Алексей Кудрин (2020) | Фото: Накануне.RU

Кудрин: В России не стоит повышать налоги

Кабмину России не стоит нарушать свое обещание не повышать налоги.

Как заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, острой необходимости увеличивать фискальную нагрузку в стране в настоящее время нет.

Бывший министр финансов напомнил, что правительство России обещало не трогать налоги в течение шести лет. Он отметил, что не поддерживает искусственное ограничение дивидендных выплат в целях стимулирования внутренних инвестиций. Как напомнил Кудрин, РФ была одной из стран с очень большим количеством соглашений об избежании двойного налогообложения. "Мир стал более гибок в такого рода моделях регулирования капитала, и даже МВФ, который всегда ратовал за однозначную открытость, стал более сдержанным", — отметил он, передает РБК.

Также Кудрин раскритиковал текущую модель экономики страны – экономику спроса. Он указал на низкие темпы экономического роста и заявил, что переход к новому качеству экспорта мог бы увеличить их раз в десять.

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Теги: Кудрин, налоги



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