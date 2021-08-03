В Карачаево-Черкесии введена обязательная вакцинация отдельных групп граждан

В Карачаево-Черкесской республике введена обязательная вакцинация против COVID-19.

До 7 сентября получить прививку должны работники здравоохранения, образования, туризма, торговли, транспорта, а также представители других отраслей.

Массовая иммунизация жителей КЧР была рекомендована Роспотребнадзором из-за ухудшившейся эпидемической обстановки в республике, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в России полный курс вакцинации завершили 20 млн человек. Большинство из них привиты вакциной "Спутник V".