03 Августа 2021
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В Карачаево-Черкесии введена обязательная вакцинация отдельных групп граждан

В Карачаево-Черкесской республике введена обязательная вакцинация против COVID-19.

До 7 сентября получить прививку должны работники здравоохранения, образования, туризма, торговли, транспорта, а также представители других отраслей.

Массовая иммунизация жителей КЧР была рекомендована Роспотребнадзором из-за ухудшившейся эпидемической обстановки в республике, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в России полный курс вакцинации завершили 20 млн человек. Большинство из них привиты вакциной "Спутник V". 

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Теги: вакцина, коронавирус



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