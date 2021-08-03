В Ростовской области расследуют смерть семи рабочих на химкомбинате

В Ростовской области скончались все семеро рабочих, пострадавших при аварии на комбинате "Каменский" в Каменске-Шахтинском.

По данному факту следственное управление региона инициировало уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

По данным Минпромторга России, которому принадлежит завод, технологическая операция не предполагала нахождения людей в цеху, сообщает ТАСС.

29 июля на предприятии, где производятся, в том числе боеприпасы, произошел пожар. В результате пострадали семеро рабочих, у них был диагностирован химический ожог 100% тела.

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