Российские дипломаты покинут США

Американские власти обратились к 24 российским дипломатам, у которых истек срок виз.

Им предложено покинуть США до 3 сентября.

Как заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, высылка дипломатов то и дело осуществляется под надуманными предлогами. "Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз", — сказал Антонов, передает журнал National Interest.

Как сообщалось, американское посольство в России с 12 мая предоставляет консульские услуги только американцам и только по ограниченному числу неотложных случаев.