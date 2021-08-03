03 Августа 2021
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Политика За рубежом
Россия США (2013) | Фото:

Российские дипломаты покинут США

Американские власти обратились к 24 российским дипломатам, у которых истек срок виз.

Им предложено покинуть США до 3 сентября.

Как заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, высылка дипломатов то и дело осуществляется под надуманными предлогами. "Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз", — сказал Антонов, передает журнал National Interest.

Как сообщалось, американское посольство в России с 12 мая предоставляет консульские услуги только американцам и только по ограниченному числу неотложных случаев.

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Теги: США, дипломаты



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Ранее 30.04.2021 10:46 Мск Посольство США в Москве перестанет принимать заявки на неиммиграционные визы


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