В Тверской области жертвами урагана стали три человека

Три человека погибли в результате урагана в Тверской области.

Еще восемь человек пострадали. Наибольшее воздействие стихии ощущалось в городе Андреаполь.

Из-за падения деревьев и конструкций погибли двое взрослых и один ребенок. Ураган повалил по меньшей мере 90 деревьев.

По данным спасателей, в регионе ожидается гроза, ливневый дождь, усиление ветра до 15–20 м/с, сообщает "Коммерсант".

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