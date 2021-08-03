В Евросоюзе полностью вакцинировали 60% взрослого населения

В Евросоюзе полностью прививку от COVID-19 получили 60% всего взрослого населения.

Как написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, "полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов". Ранее Евросоюз вакцинировал хотя бы одной дозой 70% взрослого населения.

Председатель ЕК призвала вакцинироваться для защиты своего здоровья и безопасности других.

Тем временем, в России полный курс вакцинации завершили 20 млн человек. Большинство из них привиты вакциной "Спутник V".

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