СМИ: Германия не откажется от "Северного потока-2" даже в случае проблем с Москвой

Берлин не намерен "отключать" трубопровод "Северный поток-2" в случае попытки властей России "использовать спорный газопровод в качестве геополитического оружия", пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По данным агентства, германское правительство сосредоточится на внедрении более широких санкций на уровне Евросоюза, выбрав более сложный путь для влияния на Кремль.

Как сообщалось, Кремль развернул кампанию против кандидата на пост канцлера Германии, сопредседателя партии "Зеленые" Анналены Бербок. Она противница газопровода "Северный поток-2".