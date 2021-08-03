03 Августа 2021
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Политика В России
ружье охота выстрел (2010) | Фото: www.odk.kz

В Госдуме развенчали миф "об охоте на краснокнижных животных"

Депутат Госдумы Николай Николаев развенчал миф "об охоте на краснокнижных животных".

По его словам, 1 августа вступили в силу поправки в федеральные законы "О животном мире" и "Об охоте", которые были приняты в декабре прошлого года. Как отметил парламентарий, в соцсетях появляется большое количество спекуляции на тему принятых поправок. "Подписываются петиции, а заодно собираются донаты "на борьбу", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

По его словам, людей пугают тем, что поправки разрешают охоту на краснокнижных животных России.

Как отметил депутат, благодаря вступившим в силу поправкам, из закона "Об охоте" убрали дублирующую норму о добыче краснокнижных животных и птиц и все нормативно-правовое регулирование перенесено исключительно в федеральный закон "О животном мире", потому что именно он является базовым.

По словам депутата, охота на краснокнижных животных запрещена и наказывается сроком до девяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что документ позволяет убивать редких животных только "в исключительных случаях", но эксперты опасаются, что теперь начнется "VIP-охота" на исчезающих зверей. Сейчас 13 видов животных находятся на грани исчезновения в России.

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Теги: Госдума, животные, охота



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