Возглавивший сборную России Карпин покинул пост главного тренера "Ростова"

Возглавивший недавно сборную России по футболу Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова", сообщает пресс-служба команды.

Отметим, что клуб из Ростова-на-Дону стартовал в чемпионате России сезона 2021/2022 с двух поражений, уступив "Зениту" и "Динамо".

Напомним, что Карпин в июле возглавил сборную России. Ранее планировалось, что он будет совмещать посты в клубе и сборной.

"Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьёзную ответственность, тяжёлую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом", – приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

⚡️ Валерий Карпин покидает «Ростов»



Трогательная речь Валерия Георгиевича и Арташеса Владимировича после принятия совместного решения: https://t.co/lOlFYpq6L7 pic.twitter.com/nIuAnrlQZP — Football Club Rostov (@rostovfc) August 2, 2021

Ранее Карпин озвучил главную задачу сборной на текущий момент – выйти на Чемпионат мира, который пройдёт в 2022 году в Катаре. Ближайший матч отборочного этапа национальная команда проведёт уже 1 сентября против сборной Хорватии.