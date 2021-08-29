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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
су-24 (2011) | Фото: kotofot.ru

Из-за крушения самолета Су-24 в Прикамье возбудили уголовное дело

В связи с крушением в Пермском крае самолета Су-24 возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе военно-следственном управлении СКР.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Напомним, инцидент произошел 27 августа. Су-24 потерпел крушение в 95 км от Перми при перелете на предприятие для планового ремонта. Полет выполнялся без боекомплекта, разрушений на земле нет.

Пилоты катапультировались. Они самостоятельно добрались до деревни Заполье и по телефону связались с командованием. После - их госпитализировали.

Ранее Минобороны лишилось двух МиГ-29 в Астраханской области, Ил-112В в Подмосковье и Бе-200 в Турции.

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Теги: су-24, пилоты, уголовное дело



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