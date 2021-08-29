Двум пострадавшим в массовом ДТП тюменцам потребовалась экстренная операция

В Тюмени двум пострадавшим в массовом ДТП на мосту "Стрела" потребовалась экстренная операция, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного депздрава.

После аварии пациентов доставили в областную клиническую больницу №2. Трое пострадавших отделались ушибами: у одного были диагностированы ушибы мягких тканей головы и конечностей, растяжение шейного отдела позвоночника. У второго - ушибы мягких тканей головы, в области лица, грудной клетки, растяжение шейного отдела позвоночника. У третьей пациентки - различные ушибы.

Им оказали необходимую помощь и рекомендовали амбулаторное наблюдение.

Еще один пострадавший был госпитализирован с вывихом и переломом костей стопы.

Экстренную операцию сделали двум пациентам. У одного были диагностированы переломы нижних конечностей. Последнего, шестого пациента, перевели в областную больницу №1. У пострадавшего был выявлен разрыв грудного отдела аорты. Его также прооперировали.