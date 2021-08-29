В Москве избили девушку, которая закрашивала плакаты "единороссов"

Москвичку избили, когда она закрашивала краской агитационные плакаты "Единой России", сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на саму пострадавшую.

Инцидент произошел возле станции метро "Профсоюзная", вечером 28 августа. Девушка несмываемой краской нанесла знак кружок с перечеркнутой линией на одном из информационных стендов с фотографиями кандидатов в Госдуму от "ЕР". К ней подошел неизвестный мужчина, он схватил ее и потащил от дома со стендами.

Девушка попыталась вырваться и получила удар по лицу. После нападавшему удалось скрыться. Прохожие вызвали пострадавшей скорую помощь. В больнице ей наложили несколько швов.

На следующий день пострадавшая написала на своего обидчика заявление в полицию, однако за порчу плакатов в отношении нее также был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Москвичку оштрафовали на 500 руб.