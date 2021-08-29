Спикер думы Нефтеюганска отказался от участия в выборах

В Нефтеюганске кандидаты-самовыдвиженцы продолжают отказываться от участия в выборах в думу города, передает корреспондент Накануне.RU.

В их числе спикер думы Нефтеюганска и экс-глава города Николай Цыбулько. Информация опубликована на сайте территориальной избирательной комиссии. В настоящий момент участвовать в выборах в гордуму передумал 21 кандидат.

Ранее они успешно прошли предвыборную регистрацию, а затем подали заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах. Причины, по которым кандидаты решили отказаться от участия в выборах, неизвестны.