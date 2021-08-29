29 Августа 2021
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Экономика В России
нефтедобыча (2014) | Фото:

Страны ОПЕК+ могут пересмотреть условия сделки и отказаться от роста добычи

Страны ОПЕК+ 1 сентября могут пересмотреть текущие условия сделки и отказаться от увеличения добычи на на 400 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы, сообщает ТАСС со ссылкой на министра нефти и высшего образования Кувейта Мухаммеда Абдель Латиф аль-Фареса.

Решение связано с замедлением рынков, спровоцированным четвертой волной COVID-19

Министр заявил, что экономика стран Восточной Азии, в том числе Китая, по-прежнему страдает от коронавируса, поэтому необходимо проявлять осторожность.

Как сообщало Накануне.RU 12 августа Вашингтон обратился к участникам сделки ОПЕК+ с просьбой увеличить добычу нефти на фоне роста цен на автомобильное топливо. Сначала эту позицию Белого дома озвучила пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки, а затем и сам Джо Байден.

Примечательно, что США не являются участником сделки.

Россия является участником сделки ОПЕК+, заключенной в прошлом году в момент максимального за многие годы снижения спроса на нефть и, соответственно, цен на нее. Участники сделки, ключевые из которых – Россия и Саудовская Аравия, договорились о распределенном снижении добычи нефти на период низких цен. Сейчас ОПЕК+ периодически увеличивает квоты на добычу.

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Теги: ОПЕК+, сокращение добычи нефти, сделка



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