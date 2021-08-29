Состояние одного из шестерых пострадавших в ДТП в Тюмени крайне тяжелое

Состояние одного из шести пострадавших в ДТП на Стреле врачи оценивают как крайне тяжелое. Об этом Накануне.RU сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

По информации депздрава, вызов поступил в 12.25, первая бригада "скорой" прибыла на вызов уже через пять минут. Всего на месте аварии работало три бригады. Шесть человек были госпитализированы.

"В данный момент четверо обследуются на этапе приемного отделения: комплексная диагностика, осмотр мультидисциплинарной бригадой. Состояние одного оценивается как крайне тяжелое - оказывается экстренная медицинская помощь. Состояние еще одного - стабильное, оказывается необходимая медицинская помощь по поводу вывиха стопы", - говорится в сообщении.

Напомним, столкновение пяти автомобилей произошло сегодня в 12.30 на подъеме на путепровод. По предварительной информации автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения. После столкновения пяти авто, одно загорелось, другое перевернулось.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.