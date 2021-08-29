В Югре столкнулись два теплохода

В Югре на 56 километре реки Иртыш столкнулись два теплохода. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 28 августа, в 23.54. По информации ведомства теплоход "Сергей Манякин" омской компании "Иртышское пароходство" столкнулся с теплоходом "ТРБ-2", следовавшим с двумя пустыми баржами-площадками.

При столкновении теплоходов никто из людей не пострадал. У теплохода "Сергей Манякин" поврежден корпус. На месте происшествия работают сотрудники Ространснадзора. Транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности судоходства.