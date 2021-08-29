Челябинец взял "золото" на Паралимпиаде и установил мировой рекорд

Челябинец Дмитрий Черняев взял золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом и установил мировой рекорд, передает корреспондент Накануне.RU.

Он проплыл дистанцию всего за 1 минуту 31,96 секунды. Второе место у колумбийца Мойсес Фуэнтес Гарсия (1.35,86), третьим стал грек Антониос Цапатакис (1.40,20).

В настоящий момент российская сборная занимает третье место в медальном зачете. У нашей страны 15 золотых, девять серебряных и 23 бронзовых медалей. Первое место у Китая, второе - у Великобритании.

Дмитрий Черняев – заслуженный мастер спорта России по спорту ПОДА (плавание). Родился 14 февраля 2000 года в Челябинске. Плаванием начал заниматься в 2010 г. В 2012 году впервые принял участие в соревнованиях, в областном турнире по плаванию. Первые международные соревнования – это Всемирные игры Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов IWAS, которые проходили в 2015 г. в Сочи.

В период с 2014 по настоящее время победитель и бронзовый призер чемпионата мира, победитель и многократный призер чемпионатов Европы, многократный чемпион России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.