29 Августа 2021
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ДТП, авария, столкновение (2021) | Фото: t.me/tmn_incident

Шесть человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Тюмени

В ДТП с участием пяти автомобилей пострадали шесть человек. Состояние трех оценивается как тяжелое, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным тюменского отделения ГИБДД столкновение произошло в 12.30 на подъеме на путепровод. По предварительной информации автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения. После столкновения пяти авто, одно загорелось, другое перевернулось.

ДТП, авария, столкновение(2021)|Фото: t.me/tmn_incident

Затруднено движение по всем четырем полосам. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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Теги: ДТП, авария, столкновение, Hyundai Solaris, пострадавшие



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Развитие сюжета:

Ранее 29.08.2021 13:59 Мск Состояние одного из шестерых пострадавших в ДТП в Тюмени крайне тяжелое

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Ранее 29.08.2021 11:34 Мск В Тюмени произошло массовое ДТП с участием минимум пяти автомобилей


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