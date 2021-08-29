Шесть человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Тюмени

В ДТП с участием пяти автомобилей пострадали шесть человек. Состояние трех оценивается как тяжелое, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным тюменского отделения ГИБДД столкновение произошло в 12.30 на подъеме на путепровод. По предварительной информации автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения. После столкновения пяти авто, одно загорелось, другое перевернулось.

Затруднено движение по всем четырем полосам. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.