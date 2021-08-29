В горящей Якутии выпал первый снег

В Якутии, где продолжают гореть леса, выпал первый снег. Видеозапись опубликовал один из жителей Усть-Янского улуса, расположенного на севере региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Прошлой ночью температура там опустилась до минус двух градусов, но днем воздух снова прогрелся до +18.

В республике сейчас зафиксировано 23 лесных пожара, горит 241 642 гектара леса.

Напомним, ранее в республику направили специалистов федеральных центров для оказания помощи жителям, которые страдают из-за дыма лесных пожаров.

Ранее в МЧС заявили, что пожарным удалось кардинально переломить ситуацию с лесными пожарами в Якутии. По данным ведомства, к масштабным лесным пожарам в Якутии привел человеческий фактор – "безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле".

Глава республики Айсен Николаев сообщил, что в Якутии не осталась населенных пунктов, которым угрожает огонь.