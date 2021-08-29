В Югре и на Ямале стартовало досрочное голосование для жителей отдаленных местностей

С сегодняшнего дня для избирателей из труднодоступных и отдаленных местностей 11 регионов стартовало досрочное голосование, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным ЦИК РФ досрочно принять участия в выборах могут жители Республики Саха (Якутия), Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Магаданской, Мурманской областей, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Также досрочно проголосовать избиратели в Калининградской области, которые находятся в настоящий момент на судах.

Досрочное голосование продлится с 29 августа по 16 сентября.

На Ямале члены окружного избиркома посетят вахтовые поселки 130 предприятий, работающих на территории автономного округа. Для досрочного голосования будут использовать воздушный, водный и наземный транспорт. Также они посетят 461 оленеводческую бригаду.

По сведениям избиркома округа, в отдаленной местности находятся более 30 тысяч избирателей, из них более 7 тысяч – жители тундры.

Комиссии выстроят оптимальные маршруты, в том числе с учетом северной погоды.

В Югре досрочное голосование пройдет в Березовском, Белоярском, Кондинском, Сургутском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах.